Компания Apple ускорила выход складного iPad с экраном 18,8 дюйма

Согласно новым данным аналитиков, Apple может представить свой первый складной iPad с 18,8-дюймовым экраном раньше ожидаемого срока. Аналитик Джефф Пу из GF Securities сообщил, что массовое производство устройства начнется во второй половине 2026 года, а сам анонс может состояться в конце того же года или в начале 2027. Интересно, что новинку, вероятно, представят одновременно со складным iPhone, оба устройства уже находятся на стадии NPI (New Product Introduction) у производителя Foxconn.

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Разные эксперты расходятся в прогнозах относительно точных характеристик и сроков выхода устройства. В то время как Джефф Пу говорит о 18,8-дюймовой модели, Марк Гурман из Bloomberg предполагает, что Apple выпустит 20-дюймовый складной iPad только к 2028 году. Возможно, аналитики имеют в виду разные продукты. Росс Янг, эксперт по дисплеям, более осторожен в прогнозах и утверждает, что Apple войдет на рынок складных устройств в период с 2026 по 2027 год.