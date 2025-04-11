Компания Xiaomi представила смарт-часы Redmi Watch Move с 14-дневной автономностью

Xiaomi официально объявила о скором выходе новых умных часов Redmi Watch Move на индийском рынке. Как следует из анонса на сайте компании и утечек инсайдера Мукула Шармы, устройство получит квадратный AMOLED-дисплей, который производитель называет «самым ярким и плавным» в своем сегменте. Часы будут доступны в двух вариантах дизайна: с черным корпусом и силиконовым ремешком, а также в золотисто-белой расцветке.

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Согласно предварительной информации, Redmi Watch Move обещают 98,5% точность отслеживания физической активности, хотя подробности о конкретных функциях пока не раскрываются. Часы будут работать на базе HyperOS и, по слухам, смогут работать до 14 дней на одном заряде. На правой стороне корпуса заметна цифровая корона для управления интерфейсом, а тонкие рамки вокруг экрана должны обеспечить современный внешний вид.

Презентация полных характеристик и цены запланирована на 21 апреля 2025 года. Ожидается, что новинка займет место в среднем ценовом сегменте - ее предшественник Redmi Watch 5 Active в Индии стоит около 4999 рупий (примерно 40 долларов). Пока неясно, планирует ли Xiaomi выпускать эти часы в других регионах, или они останутся эксклюзивом для индийского рынка.