Выход нового OLED-планшета Xiaomi Pad 7 Max перенесли, дата анонса пока неизвестна

Планы Xiaomi по скорому запуску нового планшета Pad 7 Max, судя по всему, изменились. Ранее предполагалось, что устройство представят уже в этом месяце, возможно, вместе со смартфоном Xiaomi 15S Pro. Однако, как сообщил инсайдер Digital Chat Station, релиз планшета откладывается, хотя он уже прошёл сертификацию в Китае.

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Основной особенностью Pad 7 Max должен стать 14-дюймовый OLED-экран — первый в линейке планшетов Xiaomi. Точные характеристики устройства пока не подтверждены, но, вероятно, он получит не топовый, а прошлогодний флагманский или субфлагманский чипсет. Утечки не указывают на использование Snapdragon 8 Elite, что может означать выбор в пользу более доступного процессора.

Пока неизвестно, повлияет ли перенос выхода планшета на анонс Xiaomi 15S Pro. Ожидается, что компания раскроет больше деталей в ближайшее время, включая точные дату презентации и технические спецификации. Пользователям, которые ждут OLED-планшет от Xiaomi, придётся набраться терпения.