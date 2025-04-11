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ddr22
Anbernic представила портативную консоль RG 557 с AMOLED-экраном 5.5 дюймов
Компания Anbernic анонсировала игровое устройство RG 557 на Android с дисплеем Full HD

Компания Anbernic официально раскрыла детали о своей новой портативной игровой консоли RG 557 после нескольких месяцев утечек и слухов. Устройство сохранило дизайн-код предыдущих моделей, но получило значительное обновление в виде 5,48-дюймового AMOLED-экрана с разрешением Full HD (1920×1080) и поддержкой сенсорного ввода. В официальном видео демонстрируются две цветовые версии — полупрозрачная фиолетовая и матовая белая, обе с RGB-подсветкой джойстиков.

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Хотя точная информация о процессоре пока не подтверждена, демонстрационные ролики показывают, что RG 557 способен запускать требовательные Android-игры вроде Honkai: Star Rail и Naraka: Bladepoint на высоких настройках. Устройство также демонстрирует впечатляющую производительность в эмуляции консолей прошлых поколений — тестовые записи включают игры для PS2, Wii U и Vita, некоторые из которых работают с увеличением разрешения до 4x.

Консоль оснащена стереодинамиками, расположенными на задней панели, и многослойными триггерами. Интерфейс сохранил фирменную оболочку Anbernic, знакомую по предыдущим Android-устройствам компании. Официальные данные о цене и точной дате выхода пока не раскрываются, но, учитывая публичность анонса, подробная информация о характеристиках и условиях продаж должна появиться в ближайшее время.

#anbernic
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