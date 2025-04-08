В сети появилось видео и фото Vivo X200 Ultra с массивным 35-мм модулем камеры Zeiss и тремя крупными сенсорами

На этой неделе в китайских соцсетях появились новые кадры смартфона Vivo X200 Ultra, который должен стать флагманской камерофонной моделью 2025 года. Хотя нельзя сказать наверняка, что это окончательный дизайн устройства, представленные изображения и видео выглядят достаточно достоверно. Несколько недель назад в сети уже мелькало фото тестового образца в ярко-красном цвете, но теперь утекло ещё и видео с демонстрацией устройства.

Материалы были опубликованы в китайской соцсети Little Red Book, а затем появились на Weibo. На них чётко видны надписи Vario-Apo-Sonnar и указание 1.69-2.27 / 14-85mm ASPH на корпусе камеры. Эти характеристики совпадают с ранее озвученными инсайдерами и представителями Vivo данными о первом смартфоне компании с 35-мм камерой.

Кадры наглядно демонстрируют, насколько массивным получился камерный модуль — его толщина почти сравнима с толщиной самого корпуса смартфона.

Такой размер объясняется использованием трёх крупных сенсоров формата от 1/1.28 до 1/1.4 дюйма, а также наличием оптической стабилизации 3x OIS и 200-мегапиксельной телефотокамеры с улучшенной светосилой. На серебристой задней панели видна текстурированная поверхность, доходящая до середины круглого камерного блока. В верхнем левом углу расположена зуммируемая вспышка LED с мультиспектральным сенсором.

На лицевой стороне заметно четырёхстороннее изогнутое стекло экрана, который, к сожалению, оставался выключенным во время съёмки. На правом торце видна отдельная кнопка для быстрого запуска камеры.

Vivo уже опубликовала несколько официальных образцов снимков, демонстрирующих качество изображения новой 35-мм камеры, разработанной совместно с Zeiss. Ожидается, что анонс X200 Ultra состоится в ближайшие месяцы.