Компания Microsoft обновила Copilot с возможностью анализа окружения и автоматического выполнения задач

Microsoft представила значительное обновление своего ИИ-ассистента Copilot, добавив ряд новых функций, которые делают помощника более полезным и персонализированным. Одной из самых интересных новинок стала возможность создания персонализированных подкастов - теперь Copilot может генерировать аудиоконтент, подобранный специально под интересы и предпочтения пользователя, будь то развлекательные или образовательные темы.

Важным улучшением стала способность Copilot проводить глубокий анализ сложных запросов. ИИ теперь разбирает проблему поэтапно, как это сделал бы человек, собирая информацию из разных источников и комбинируя ее в полезные отчеты. Для мобильных пользователей появилась функция анализа окружения в реальном времени - Copilot может "видеть" через камеру смартфона и помогать с ответами на вопросы о том, что находится вокруг. Владельцы Windows получили еще более мощный инструмент - ИИ теперь может взаимодействовать с рабочим столом, помогая изменять настройки, управлять файлами и искать информацию.

Одной из ключевых новых возможностей стало запоминание чатов. С разрешения пользователя Copilot теперь сохраняет все беседы и их содержание, что позволяет создавать персонализированные страницы с заметками и выводами по разным темам. Ассистент научился автоматически напоминать о важных вещах и предлагать полезные советы на основе изученных предпочтений, включая поиск выгодных предложений для шопинга. Новая функция Actions позволяет Copilot самостоятельно выполнять такие задачи, как бронирование авиабилетов или столиков в ресторанах.

Microsoft Copilot остается бесплатным и доступен в Windows 11, браузере Edge, мобильных приложениях и онлайн. Эти обновления делают ИИ-ассистента более полезным в повседневной жизни, превращая его из простого чат-бота в настоящего персонального помощника, способного понимать контекст и предугадывать потребности пользователя. Особенно впечатляет возможность визуального анализа окружения и взаимодействия с рабочим столом, что открывает новые возможности для продуктивности.