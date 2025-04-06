Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Разъем 12VHPWR на видеокарте MSI RTX 5090 расплавился из-за перегрева
У пользователя расплавились контакты на видеокарте RTX 5090 и блоке питания из-за проблем с разъемом 12VHPWR

Проблемы с расплавлением 12-контактных разъемов питания 12VHPWR продолжают преследовать владельцев флагманских видеокарт. Недавно в сети появился очередной случай, когда у пользователя расплавились контакты как на видеокарте MSI RTX 5090 Gaming TRIO OC, так и на блоке питания Corsair SF1000L. Это произошло несмотря на то, что карта работала без разгона, а кабель использовался оригинальный, идущий в комплекте с БП.

Как сообщил пользователь Reddit под ником u/Roachard, повреждения затронули около четырех контактов с обеих сторон кабеля. На одном конце разъема видна деформация из-за расплавленного пластика, а на другом - серьезные повреждения контактов. Подобные инциденты происходят, когда нагрузка неравномерно распределяется между проводами, и основная мощность проходит через несколько контактов, что приводит к их перегреву до температур выше 150 градусов Цельсия.

Особую тревогу вызывает то, что RTX 5090 - это топовая видеокарта стоимостью около $2900, потребляющая до 600 Вт в пиковых нагрузках. Хотя пользователь может рассчитывать на гарантийную замену, сама проблема кроется в конструктивном недостатке разъема 12VHPWR, который не устраняется полностью даже в обновленной версии 12V-2x6. Новый разъем лишь позволяет лучше контролировать качество соединения, но не решает фундаментальную проблему распределения нагрузки.

Это уже не первый случай, когда премиальные компоненты выходят из строя из-за перегрева контактов. Ранее аналогичные проблемы наблюдались и с другими видеокартами серии RTX 50. Производителям еще предстоит найти надежное решение этой проблемы, пока же пользователям рекомендуется особенно тщательно проверять плотность соединения кабелей питания и следить за температурными режимами своих систем.

#12vhpwr
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Физики решили 380-летнюю геометрическую задачу Декарта
6
Microsoft рекомендует сдать старые ПК с Windows 10 или утилизировать их после окончания поддержки
32
Роснедра: 75% российских запасов редких металлов сосредоточено в Арктике
5
Издание Forbes назвало Cybertruck от Tesla «крупнейшим провалом за десятилетия» в автопроме
3
Новая языковая модель Llama 4 выйдет в конце апреля
+
Samsung готовит к выпуску три модели Galaxy Watch 8
2
Энтузиаст собрал из кубиков Lego полноразмерную Volvo V70
2
Nothing анонсировала CMF Phone 2 с необычным расположением камер и улучшенными характеристиками
+
Космический корабль с термоядерным реактором Pulsar Fusion вдвое сократит время полёта на Марс
4
Grand Theft Auto Vice City портировали на Sega Dreamcast
1
GeForce RTX 5060 Ti по производительности оказалась равна GeForce RTX 4060 Ti в тесте Furmark
1
Orange Pi выпустила одноплатный компьютер RV на архитектуре RISC-V по цене от $30
+
Некоторые владельцы видеокарт Nvidia жалуются на чёрные экраны из-за драйвера версии 572.83
6
Casio анонсировала лимитированные часы GM2100 в коллаборации с One Ok Rock
1
«Майнкрафт» установил рекорд кассовых сборов среди фильмов по мотивам видеоигр
1
Власти Украины обсуждают возможность проведения президентских выборов в ближайшие месяцы
2
Польша передала Украине новые терминалы Starlink для связи
+
ПК с видеокартами GeForce RTX 5060 продаются по цене от 1149 долларов
5
NVIDIA полностью открыла исходный код PhysX и Flow
4
Samsung выпустила бета-версию One UI 7.0 для среднебюджетного Galaxy A55
+

Популярные статьи

ТОП-8 устаревших комплектующих и периферийных устройств для ПК, по которым я не буду скучать
173
Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер в апреле 2025 года разумно экономя
11
Обзор телевизора Akai TA55BU700: бюджетный 4К с Android TV за 25 тысяч рублей
40
Робот из жидкого металла уже существует — предок модели Т-1000 из фильма о восстании машин
+
Анонсирована Nintendo Switch 2 - консоль для аристократов
1
Neuralink в 2025г проведет первую операцию по восстановлению зрения у незрячего человека
5
Пошлины Трампа в США могут повлиять на стоимость продукции Apple
+
Почему новый американский самолет F-47 копирует европейские истребители
1
Появилась новая чёткая фотография секретного китайского истребителя 6-го поколения J-50
+

Сейчас обсуждают

Вован Mr
22:25
Спиноры позволили вывести уравнение, связывающее кривизны (величины, обратные радиусам) произвольного числа касающихся окружностей. Ранее теорема Декарта работала только для четырёх окружностей . ...
Физики решили 380-летнюю геометрическую задачу Декарта
kilobait3
22:19
как говорят православные, царствие небесное его пилотам!
Почему новый американский самолет F-47 копирует европейские истребители
Chihonya
22:18
ой дурак, иди юзай свою затычку мыльную)
ТОП-8 устаревших комплектующих и периферийных устройств для ПК, по которым я не буду скучать
kilobait3
22:17
да не скажи. европа тут отмывала бабла больше чем у себя. именно отмывала!!! для янки тут был рай!
О сложностях возвращения иностранных брендов в Россию
Роман Кузько
22:17
Буквально несколько дней назад все постили "на 50% быстрее чем 4060ти, но с той же ценой". Сразу возник вопрос с чего 5060ти должна быть близка к 5070..)
GeForce RTX 5060 Ti по производительности оказалась равна GeForce RTX 4060 Ti в тесте Furmark
kilobait3
22:16
некому говорить. фабрики не принимают рты. либо загружены и смысла слушать хотелки нет. проекты с бизнес баз прекрасно залетают и намного выгоднее без обратной связи. а локальный клиент весь мозг выне...
О сложностях возвращения иностранных брендов в Россию
Александр Ломакин
22:15
А если карта будет постоянно упираться в память расходуя весь её ресурс у меня подозрения что срок ее работы сокращается - это чушь конечно. Но если взять самую убогую палитину и посадить на офисный ...
Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер в апреле 2025 года разумно экономя
Николай Кукушкин
22:14
Неискушенному пользователю глубоко плевать на эти ваши провода из бескислородной меди. Он все равно быше 20 кГц не слышит.
ТОП-8 устаревших комплектующих и периферийных устройств для ПК, по которым я не буду скучать
Ohotnik 2142
22:13
Легион вновь будут вне конкуренции. Хотя неизвестно, что будет с ценой на самом деле - Элит будет всяко дороже Gen 1+ или Gen 3
Lenovo готовит игровой планшет Legion с Snapdragon 8 Elite и увеличенной батареей
kilobait3
22:13
мусор с оверпрайсом. на руках и мощностях страны в которой они открываются. только нейминг, как и яблоко.
О сложностях возвращения иностранных брендов в Россию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем