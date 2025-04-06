У пользователя расплавились контакты на видеокарте RTX 5090 и блоке питания из-за проблем с разъемом 12VHPWR

Проблемы с расплавлением 12-контактных разъемов питания 12VHPWR продолжают преследовать владельцев флагманских видеокарт. Недавно в сети появился очередной случай, когда у пользователя расплавились контакты как на видеокарте MSI RTX 5090 Gaming TRIO OC, так и на блоке питания Corsair SF1000L. Это произошло несмотря на то, что карта работала без разгона, а кабель использовался оригинальный, идущий в комплекте с БП.

Как сообщил пользователь Reddit под ником u/Roachard, повреждения затронули около четырех контактов с обеих сторон кабеля. На одном конце разъема видна деформация из-за расплавленного пластика, а на другом - серьезные повреждения контактов. Подобные инциденты происходят, когда нагрузка неравномерно распределяется между проводами, и основная мощность проходит через несколько контактов, что приводит к их перегреву до температур выше 150 градусов Цельсия.

Особую тревогу вызывает то, что RTX 5090 - это топовая видеокарта стоимостью около $2900, потребляющая до 600 Вт в пиковых нагрузках. Хотя пользователь может рассчитывать на гарантийную замену, сама проблема кроется в конструктивном недостатке разъема 12VHPWR, который не устраняется полностью даже в обновленной версии 12V-2x6. Новый разъем лишь позволяет лучше контролировать качество соединения, но не решает фундаментальную проблему распределения нагрузки.

Это уже не первый случай, когда премиальные компоненты выходят из строя из-за перегрева контактов. Ранее аналогичные проблемы наблюдались и с другими видеокартами серии RTX 50. Производителям еще предстоит найти надежное решение этой проблемы, пока же пользователям рекомендуется особенно тщательно проверять плотность соединения кабелей питания и следить за температурными режимами своих систем.