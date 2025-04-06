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В новых данных раскрыты характеристики Motorola Edge 60 Pro

Сертификация TENAA подтвердила наличие батареи 6000 мАч и тройной камеры в предстоящем смартфоне Motorola Edge 60 Pro.
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Новые данные о предстоящем смартфоне Motorola Edge 60 Pro появились в базе китайского регулятора TENAA. Документы подтверждают, что устройство получит мощную батарею емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт.

Согласно опубликованной информации, Edge 60 Pro будет оснащен 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1220p и поразительно тонким корпусом толщиной всего 7,25 мм. В тройную основную камеру войдут 50 Мп основной сенсор, 13 Мп сверхширокоугольный модуль и телеобъектив с фокусным расстоянием 73 мм. Фронтальная камера получит разрешение 32 Мп.  

Устройство, вероятно, будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 8350. Ожидается, что Motorola позиционирует Edge 60 Pro как флагман среднего ценового сегмента с ориентировочной стоимостью около 600 евро (примерно 660 долларов).  

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Официальный анонс смартфона ожидается в ближайшие месяцы. Пока Motorola не комментирует эти утечки, но сертификация TENAA обычно означает, что устройство уже прошло основные этапы разработки и скоро появится на рынке.

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