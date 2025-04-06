Компания AMD анонсировала новый процессор Ryzen Z2 AI Extreme с акцентом на ИИ-производительность для конкуренции с Intel Lunar Lake в сегменте игровых handheld-устройств

AMD готовит к выпуску новый процессор Ryzen Z2 AI Extreme, специально разработанный для портативных игровых устройств с упором на искусственный интеллект. Согласно данным известного инсайдера AnhPhuH, этот чип станет частью линейки Z2 и будет предлагать улучшенную ИИ-производительность по сравнению с обычными моделями.

Основной целью создания Ryzen Z2 AI Extreme стала конкуренция с процессорами Intel Lunar Lake, которые уже оснащены мощными ИИ-ускорителями. Хотя потребность в ИИ-вычислениях для handheld-устройств пока не очевидна, AMD явно намерена закрепиться на этом перспективном рынке. В обычных моделях линейки Z2 нейропроцессорные блоки (NPU) будут отключены, но в версии AI Extreme они останутся активными.

Линейка Ryzen Z2 будет включать пять различных моделей процессоров. Флагманский Z2 Extreme, созданный на архитектуре Zen5, получит 8 ядер, 16 потоков, тактовую частоту до 5.0 ГГц и 16 графических ядер RDNA 3.5. Наряду с ним будут представлены более доступные варианты Z2.

В ближайшее время стоит ожидать официальных подробностей о новых процессорах и первых устройств на их основе.