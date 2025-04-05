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ddr22
Nvidia подтвердила поддержку трассировки лучей и DLSS на Nintendo Switch 2
Nvidia раскрыла технические характеристики Nintendo Switch 2 с поддержкой трассировки лучей и DLSS

Nintendo официально представила Switch 2, и в сети уже появились первые обзоры. Консоль поддерживает 4K и 60 кадров в секунду в док-режиме, а также 1080p и 120 FPS в портативном режиме. Однако точные характеристики процессора и общая производительность оставались неизвестными до тех пор, пока Nvidia не поделилась техническими деталями в своём блоге.  

По слухам, Switch 2 работает на чипе Nvidia Tegra T239 с восемью ядрами ARM Cortex-A78E, 12 ГБ оперативной памяти и графикой Ampere, включающей 1536 CUDA-ядер. Nvidia не назвала конкретный чип, но заявила, что GPU новой консоли в 10 раз мощнее, чем у оригинальной Switch. В док-режиме это обеспечивает производительность до 3,9 TFLOP, что сравнимо с Xbox Series S.  

Кроме того, чип оснащён отдельными RT и Tensor-ядрами, что позволяет использовать аппаратное ускорение трассировки лучей и технологию DLSS для повышения разрешения с помощью ИИ. Tensor-ядра также дают консоли возможность отслеживать лицо пользователя и изолировать его фоновым ИИ. Ещё одним нововведением стала поддержка VRR в портативном режиме, что синхронизирует частоту обновления экрана с FPS игры, предотвращая разрывы изображения.  

#nvidia
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