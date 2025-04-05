Компания Orange Pi представила конкурента Raspberry Pi — одноплатный компьютер RV с RISC-V процессором и поддержкой 4K

Компания Orange Pi запустила продажи своего одноплатного компьютера RV, построенного на архитектуре RISC-V. Несмотря на то, что месяцем ранее был представлен более новый RV2, производитель решил выпустить обе модели параллельно. Основой для RV стал процессор StarFive JH7110 с четырьмя ядрами частотой 1,5 ГГц, способный декодировать видео 4K/60 FPS и кодировать в формате 1080p/30 FPS. Графическая подсистема Imagination BXE-4-32 поддерживает современные API, включая Vulkan 1.2 и OpenGL ES 3.2.

Устройство размером 89×56 мм предлагает стандартный набор интерфейсов: 40-контактный GPIO-разъем, Gigabit Ethernet, HDMI и четыре порта USB Type-A. Особого внимания заслуживает наличие слота M.2 2280 (M-Key) для подключения накопителей, что редко встречается в этом ценовом сегменте. Беспроводные коммуникации обеспечиваются модулем Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0 LE с одной антенной.

Ценовая политика Orange Pi оказалась необычной — на Amazon устройство предлагается за 41,99 доллара (2 ГБ ОЗУ) и 52,99 доллара (4 ГБ), тогда как на AliExpress те же версии доступны за 30 и 49,90 долларов соответственно. Такой разброс цен может быть связан с разными каналами дистрибуции и маркетинговыми стратегиями.



