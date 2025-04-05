Во Вьетнаме появился первый сервер для ИИ на базе семи видеокарт GIGABYTE RTX 5090 GAMING OC стоимостью свыше 30 тысяч долларов

Во Вьетнаме местный магазин компьютерных комплектующих Nguyễn Công PC собрал необычную систему для задач искусственного интеллекта. Как сообщил известный вьетнамский блогер I_Leak_VN, в сборке использовали целых семь видеокарт GIGABYTE GeForce RTX 5090 GAMING OC. Эти мощные графические ускорители стоимостью около 3500-4000 долларов за штуку выстроили в ряд внутри открытого корпуса.

По оценкам экспертов, общая стоимость системы превышает 30 тысяч долларов. Для питания такого монстра потребовалось несколько блоков питания Super Flower Leadex мощностью 2000 Вт каждый. Западные издания вроде Tom's Hardware отметили сходство этой сборки с фермами для майнинга криптовалют, только теперь мощное железо используют для обучения нейросетей.

Тот же магазин предлагает и более традиционные конфигурации с двумя видеокартами RTX 5090, которые обойдутся примерно в 10 тысяч долларов. Выбор игровых видеокарт вместо профессиональных ускорителей объясняется их высокой производительностью в задачах ИИ. NVIDIA действительно предлагает специализированное оборудование для таких задач, но его стоимость оказывается неподъемной для многих.

Интересно, что еще в начале 2024 года компания Tiny Corp. пыталась продвигать альтернативное решение на базе видеокарт AMD Radeon RX 7900 XTX, но сейчас явно доминируют системы с новейшими GPU от NVIDIA. Этот вьетнамский сервер наглядно показывает, как быстро развивается рынок оборудования для искусственного интеллекта и какие суммы готовы вкладывать в него заказчики.

Пока неизвестно, для каких конкретно задач предназначена эта система, но очевидно, что владелец рассчитывает на серьезную вычислительную мощность. Возможно, это первый из многих подобных проектов, которые появятся в регионе по мере роста спроса на решения для ИИ.