Игра DELTARUNE Chapters 1-4 появится 5 июня 2025 года на PC, Mac и консолях, включая Nintendo Switch 2 и PlayStation 5

Разработчик Тоби Фокс объявил, что DELTARUNE Chapters 1-4 выйдет 5 июня 2025 года. Игра будет доступна на PC через Steam, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 4, а также на новых консолях Nintendo Switch 2 и PlayStation 5. Стоимость составит 24,99 доллара за все четыре главы, при этом будущие главы будут добавляться бесплатно.

Особенностью релиза станет специальная комната в версии для Nintendo Switch 2, использующая уникальные возможности управления этой консоли. Однако разработчик подчеркивает, что все версии игры содержат идентичный контент, включая персонажа Плюи, который достанется всем игрокам бесплатно. Различия между платформами минимальны и касаются лишь способов взаимодействия в этой специальной комнате.

Отдельно будет доступен саундтрек на Steam за 14,99 доллара, включающий более 150 треков. Покупатели автоматически получат музыку из будущих глав по мере их выхода. Для тех, кто приобретал саундтреки отдельных глав на Bandcamp, будет доступен отдельный релиз с музыкой из третьей и четвертой глав.

Тоби Фокс с характерным для него юмором отметил, что никогда не просил добавлять игру в списки желаемого Steam, но теперь призывает фанатов помочь игре занять топовые позиции в рейтингах. Несмотря на шутливый тон, разработчик серьезно подошел к обеспечению равных условий для всех игроков независимо от выбранной платформы.

DELTARUNE Chapters 1-4 станет одним из стартовых тайтлов для Nintendo Switch 2, что подчеркивает важность этого релиза. Фанатам серии остается совсем немного ждать, чтобы продолжить свое путешествие по загадочному миру DELTARUNE.