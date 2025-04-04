Разработчики Enter the Gungeon анонсировали вторую часть своей культовой игры в жанре roguelike-шутера, которая будет переведена в 3D. Выход игры запланирован на 2026 год.

Студия Dodge Roll совместно с издателем Devolver Digital официально объявила о разработке Enter the Gungeon 2 — долгожданного продолжения культового roguelike-шутера. Игра выйдет в 2026 году на PC (Steam) и Nintendo Switch 2. Уже сейчас проект можно добавить в список желаемого в Steam, даже не имея компьютера.

Основным нововведением стал переход к трехмерной графике, хотя игра сохранит свою узнаваемую стилистику. Разработчики обещают расширенный арсенал оружия, новых противников и дополнительные игровые механики. Игрокам предстоит исследовать как знакомые, так и новые локации Ганжона, спасать персонажей и находить мощные улучшения.

Создатели подчеркивают, что проект находится в активной разработке, поэтому подробностей пока немного. Для общения с комьюнити студия открыла официальный Discord-сервер, где фанаты могут делиться мнением, получать новости напрямую от разработчиков и участвовать в розыгрышах.

Первую Enter the Gungeon выпустили в 2016 году, и она быстро завоевала любовь поклонников жанра благодаря уникальному сочетанию bullet hell-механик и roguelike-элементов. Вторая часть должна вывести франшизу на новый уровень, сохранив при этом дух оригинала. Остается только ждать 2026 года, чтобы проверить, удалось ли разработчикам оправдать ожидания фанатов.