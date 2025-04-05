Многие разработчики до сих пор не смогли получить Dev Kit для Nintendo Switch 2, тогда как крупные студии уже готовят игры к запуску консоли

Ситуация с распределением Dev Kit для Nintendo Switch 2 оказалась неоднозначной. Как выяснилось, Nintendo в первую очередь обеспечила ими крупные студии и издателей, чьи игры были анонсированы во время последнего Nintendo Direct. Это логичный шаг с точки зрения бизнеса, но он оставил за бортом множество небольших разработчиков, которые тоже хотели бы подготовить свои проекты к запуску консоли в июне.

Некоторые независимые студии поделились своим разочарованием с The Game Business. Один из сооснователей студии отметил, что ранний доступ к Dev Kit крайне важен, так как аудитория новой консоли обычно более открыта к экспериментальным проектам в первые месяцы после релиза. По его словам, Nintendo наконец ответила на их запрос, но Dev Kit они получат не раньше, чем через несколько месяцев. Это означает, что их игра точно не успеет к запуску Switch 2, хотя при более раннем доступе к комплектам разработчика такая возможность была бы.

Многие студии до сих пор не получили не только сами Dev Kit, но даже информации о том, когда они могут их ожидать. Тем не менее, разработчики сохраняют оптимизм, надеясь, что ситуация изменится теперь, когда дата выхода консоли и стартовый состав игр официально объявлены.