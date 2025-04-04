Apple рискует потерять до 9% валовой прибыли из-за тарифов Трампа, если не поднимет цены, но аналитики предложили способы смягчить удар

Новая тарифная политика администрации Трампа может серьезно ударить по финансовым показателям Apple. Как отмечает аналитик TF International Минг-Чи Куо, если компания решит оставить цены на свою продукцию без изменений, ее валовая прибыль может сократиться на 8,5-9%. Это связано с тем, что 85-90% сборки аппаратного обеспечения Apple сосредоточено в Китае, а новые пошлины на экспорт в США составят от 26% до 54% в зависимости от страны.

Чтобы минимизировать потери, Куо предлагает Apple несколько стратегий. Во-первых, увеличить производство iPhone в Индии до 30% от общего объема — это может снизить негативное влияние на маржу с 3% до 1%. Во-вторых, поднять цены на флагманские модели iPhone Pro, которые составляют 65-70% продаж новых релизов. Другие меры включают сокращение программ трейд-ина, увеличение субсидий от операторов связи и оптимизацию цепочки поставок.

Ситуация остается неопределенной, так как окончательные размеры пошлин могут быть пересмотрены, если затронутые страны предложат США выгодные торговые условия. Эксперты предполагают, что глава Apple Тим Кук, вероятно, встретится с Трампом, чтобы напомнить о $500-миллиардных инвестиционных обязательствах компании и смягчить тарифную политику.



