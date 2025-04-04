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ddr22
iPhone 17 Pro получит 48-Мп телеобъектив с уменьшенным оптическим зумом
В iPhone 17 Pro появится 48-мегапиксельный телеобъектив вместо 12-Мп, но с уменьшенным 3,5-кратным оптическим зумом вместо текущего 5-кратного

Согласно новым утечкам, Apple готовит серьезное обновление камеры для iPhone 17 Pro. Основным изменением станет переход с 12-мегапиксельного на 48-мегапиксельный сенсор телеобъектива. Однако это улучшение повлечет за собой неожиданный компромисс — сокращение оптического зума с нынешних 5x до 3,5x.  

Инсайдер Majin Bu, имеющий неоднозначную репутацию в плане достоверности информации, сообщает, что такой подход в конечном итоге может оказаться выгодным для пользователей. Хотя оптический зум уменьшится, более высокое разрешение сенсора позволит сохранять качество изображения при цифровом увеличении до 7x. Это похоже на технологию, которую Samsung применила в Galaxy S25 Ultra, где 50-мегапиксельный сенсор компенсировал сокращение оптического зума.  

Эксперты отмечают, что переход на 48-мегапиксельный сенсор может упростить процесс съемки портретов. С текущим 5-кратным зумом пользователям часто приходится отходить дальше от объекта, тогда как 3,5-кратное увеличение может оказаться более практичным для большинства ситуаций. Apple уже использует подобный подход в основной камере iPhone 16 Pro, где 48-мегапиксельный сенсор позволяет делать 2-кратный зум без потери качества.  

Стоит учитывать, что Apple еще может изменить свои планы перед финальным выпуском iPhone 17 Pro. 



#iphone 17 pro
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