Fujifilm заявила о технических ограничениях при создании сменных объективов с лепестковым затвором для системы GFX, предложив адаптер для Hasselblad вместо этого

Недавно Fujifilm представила новую камеру GFX100RF с фиксированным объективом, которая унаследовала лепестковый затвор от модели X100VI. Эта технология, известная по компактным камерам вроде Ricoh, привлекла внимание фотографов, работающих с системой GFX. Естественно, многие задались вопросом — появится ли подобный затвор в сменных объективах для GFX?

Как выяснилось, Fujifilm рассматривала такую возможность, но столкнулась с серьезными техническими ограничениями. Менеджер по планированию продукции компании Макото Оиши объяснил, что создание лепесткового затвора для сменных объективов GFX потребовало бы значительных компромиссов. Главными проблемами стали бы огромные размеры, большой вес, повышенная хрупкость и шумность таких объективов.

Вместо разработки собственных объективов с лепестковым затвором Fujifilm предложила альтернативное решение — адаптер Fujifilm H Mount Adaptor G. Это устройство позволяет использовать объективы Hasselblad с лепестковым затвором на камерах GFX. Такой подход дает студийным фотографам доступ к высоким скоростям синхронизации со вспышкой и минимальной вибрации, которые обеспечивает лепестковый затвор, без необходимости жертвовать компактностью системы.