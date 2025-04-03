Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Lenovo анонсировала ПК Legion Tower 5i Gen 10 с видеокартами RTX 5060
В сети появились данные о готовящихся к выпуску ПК Lenovo Legion Tower 5i Gen 10 с еще не анонсированными видеокартами NVIDIA RTX 5060 Ti и RTX 5060

Компания Lenovo неожиданно опубликовала информацию о новых готовых игровых ПК Legion Tower 5i Gen 10, которые будут оснащаться еще не представленными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060. Хотя NVIDIA официально не анонсировала эти модели, их существование уже несколько месяцев обсуждается в инсайдерских кругах. В конфигураторе Lenovo указаны три варианта видеокарт: RTX 5070, RTX 5060 Ti и RTX 5060, что подтверждает скорый выход младших моделей линейки Blackwell.
Особый интерес вызывает материнская плата этих систем — кастомная microATX-плата на чипсете Intel HM870, что указывает на использование процессоров Core Ultra 9 серии ARL-HX (вероятно, 285HX или 275HX) в распаянном виде. В отличие от аналогичных утечек от HP и Best Buy, Lenovo не раскрыла подробных характеристик видеокарт, но опубликовала рендеры системы с двухвентиляторной видеокартой, использующей 8-контактный разъем питания.  
Эксперты VideoCardz обратили внимание, что в спецификациях указана поддержка только DisplayPort 1.4, что может быть как ошибкой на этапе предварительного анонса, так и свидетельством отсутствия DisplayPort 2.1 в бюджетных моделях RTX 50-й серии. Примечательно, что TechPowerUp недавно удалила страницу предполагаемой RTX 5060 Ti 16 ГБ из своей базы данных, что добавило загадочности ситуации.  
Ранее на этой неделе в сеть уже просочилась информация о готовящихся ПК HP OMEN 16L с видеокартами RTX 5060 Ti в двух вариантах — с 16 ГБ и 8 ГБ видеопамяти. Похоже, производители систем готовятся к скорому анонсу новых графических решений NVIDIA, хотя сама компания пока хранит молчание и не подтверждает дату презентации.  
Пока остается ждать официальных заявлений от NVIDIA, но появление таких утечек от крупных производителей обычно означает, что релиз не за горами. Возможно, в ближайшие недели мы увидим полноценный анонс младших моделей линейки RTX 50-й серии и узнаем все подробности об их характеристиках и возможностях.

#lenovo
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В 2032 году в России завершат строительство Крапивинской ГЭС — крупнейшего советского недостроя
6
На Горьковском автозаводе разработали новую усиленную коробку передач A21R22
5
Jonsbo выпускает более крупную версию корпуса C6-ITX под названием C6 Max
+
Активность Проксимы Центавра ставит под вопрос обитаемость ближайшей экзопланеты
3
Ученые успешно объединили два несовместимых материала в квантовый «сэндвич»
+
Ульяновский автозавод начал активно заниматься обновлением моторов
+
Производитель подтвердил дебют компактного смартфона OnePlus 13T в апреле 2025 года
+
OnePlus выпустила глобальное обновление для смартфона OnePlus 12
+
Искусственный интеллект теперь может генерировать фальшивые чеки
+
На одном из самых сложных участков БАМа завершено строительство второго пути
+
Лазерное оружие проекта «Посох» будет работать в невидимом глазу диапазоне
1
Gelandewagen разорвал Tesla Cybertruck в буквальном смысле
1
AMD посоветовала обновить BIOS материнской платы в случае возникновения проблем с Ryzen 7 9800X3D
1
20 лет наблюдений "Хаббла" позволили ученым детально изучить атмосферу Урана
2
OnePlus 13T показал рекордные 3 миллиона баллов в тесте AnTuTu
+
AMD анонсирует Radeon RX 9070 GRE как альтернативу дорогим моделям
4
Обнаружена Radeon RX 9070 XT с дефектным графическим процессором
15
MSI обновляет технологию OLED Care 2.0, позволяя откладывать обновление пикселей в течение 24 часов
1
В Чехии заканчивается нефть из-за санкций на РФ и её хватит всего на 60 дней
2
В Windows 11 обнаружен новый простой способ обхода учетной записи Microsoft
1

Популярные статьи

Герой комиксов Marvel, Каратель, в фильмах (субъективное мнение)
2
О первом российском фотолитографе и его роли в развитии индустрии
245
Ищем проблемы драйвера NVIDIA версии 572 или это очередные байки хейтеров
35
Сколько за новую Switch 2 будет просить в России, и почему приставка так дорого стоит
2
15 опасных ошибок при сборке ПК, которые легко выведут из строя вашу материнскую плату
19
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8800 XPG Lancer CUDIMM RGB (AX5СU8800C4224G-BLACRSG) объемом 48 Гбайт
3
Новое поколение консолей Xbox и обратная совместимость - краеугольный камень платформы Microsoft
2
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon 9200 128Mb 128bit - доминация на дне
3
О сложностях возвращения иностранных брендов в Россию
1
Про Nintendo Switch 2: дата выхода, официальные характеристики, игры и многое другое
5

Сейчас обсуждают

Маэстро
21:58
Ну всё, все кто прочитал "Заключение" могут смело ставить 572* драйвера. Затем когда начнутся проблемы можете смело плюнуть в прекрасные глаза Чумбы, ибо ему не привыкать.
Ищем проблемы драйвера NVIDIA версии 572 или это очередные байки хейтеров
Alex Volkov
21:57
Я купил сегодня Grand Theft Auto VI на сайте https://games-gaming.com/product/kupit-grand-theft-auto-vi-klyuch/ Активировал GTA 6 в России, никаких проблем не возникло.
Второй трейлер GTA 6 может выйти в начале апреля, сообщает инсайдер
dimkahon
21:51
Помню как осенью 2003-го ломал голову, что купить - FX 5200 или Radeon 9200. Выбрал первое. Очень хотелось в Silent Hill 3 пошпилить. Сколько срача пришлось выслушать в местном форуме на тему "купил м...
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon 9200 128Mb 128bit - доминация на дне
Робин Гудеичь
21:50
Чет страшненькие...
Intel восстанавливает значимость бренда Intel Inside
Робин Гудеичь
21:43
А не дофига ли озабоченных спортсменов?
О сложностях возвращения иностранных брендов в Россию
EXPrompt
21:42
Пошлины приведут к инфляции, это огромное заблуждение что они платятся не из кармана простых американцев, так что вопрос обнищания населения сша это вопрос времени..
В США объяснили отсутствие пошлин против России ранее введенными санкционными ограничениями
Gamandril
21:42
Вот вы угораете. Я чую тут мандраж из-за каких-то не контролируемых реакций. Эту заморочку мозгами не решить, но можно одолеть на время сознательно, понимая что делается и как. Самое важное как, а не ...
15 опасных ошибок при сборке ПК, которые легко выведут из строя вашу материнскую плату
Энвер Измаилов
21:42
Играю в ассасин Вальхалла, карта 3090 , сейчас последний драйвер 572.83 18.03.25 , после 20-30 минут полный вылет из игры , до обновления такого не было, буду откатываться до прекращения вылетов
Ищем проблемы драйвера NVIDIA версии 572 или это очередные байки хейтеров
Фельдшер
21:39
всё на уважении держалось.
15 опасных ошибок при сборке ПК, которые легко выведут из строя вашу материнскую плату
Gamandril
21:38
Я после того как увидел на бок воткнутый четырехпиновый провод дополнительного питания процессора аж офигел. Это надо было приложить просто массу усилий, чтобы раздолбать внутренние ключи и таки воткн...
15 опасных ошибок при сборке ПК, которые легко выведут из строя вашу материнскую плату
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем