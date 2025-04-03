В сети появились данные о готовящихся к выпуску ПК Lenovo Legion Tower 5i Gen 10 с еще не анонсированными видеокартами NVIDIA RTX 5060 Ti и RTX 5060

Компания Lenovo неожиданно опубликовала информацию о новых готовых игровых ПК Legion Tower 5i Gen 10, которые будут оснащаться еще не представленными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060. Хотя NVIDIA официально не анонсировала эти модели, их существование уже несколько месяцев обсуждается в инсайдерских кругах. В конфигураторе Lenovo указаны три варианта видеокарт: RTX 5070, RTX 5060 Ti и RTX 5060, что подтверждает скорый выход младших моделей линейки Blackwell.

Особый интерес вызывает материнская плата этих систем — кастомная microATX-плата на чипсете Intel HM870, что указывает на использование процессоров Core Ultra 9 серии ARL-HX (вероятно, 285HX или 275HX) в распаянном виде. В отличие от аналогичных утечек от HP и Best Buy, Lenovo не раскрыла подробных характеристик видеокарт, но опубликовала рендеры системы с двухвентиляторной видеокартой, использующей 8-контактный разъем питания.

Эксперты VideoCardz обратили внимание, что в спецификациях указана поддержка только DisplayPort 1.4, что может быть как ошибкой на этапе предварительного анонса, так и свидетельством отсутствия DisplayPort 2.1 в бюджетных моделях RTX 50-й серии. Примечательно, что TechPowerUp недавно удалила страницу предполагаемой RTX 5060 Ti 16 ГБ из своей базы данных, что добавило загадочности ситуации.

Ранее на этой неделе в сеть уже просочилась информация о готовящихся ПК HP OMEN 16L с видеокартами RTX 5060 Ti в двух вариантах — с 16 ГБ и 8 ГБ видеопамяти. Похоже, производители систем готовятся к скорому анонсу новых графических решений NVIDIA, хотя сама компания пока хранит молчание и не подтверждает дату презентации.

Пока остается ждать официальных заявлений от NVIDIA, но появление таких утечек от крупных производителей обычно означает, что релиз не за горами. Возможно, в ближайшие недели мы увидим полноценный анонс младших моделей линейки RTX 50-й серии и узнаем все подробности об их характеристиках и возможностях.