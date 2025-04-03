Исследование выявило дефекты поверхности кристалла в видеокарте PowerColor RX 9070 XT, вызывающие перегрев и троттлинг

Недавнее исследование Igor's Lab выявило серьезные дефекты поверхности графического процессора в видеокарте PowerColor Radeon RX 9070 XT Hellhound. При микроскопическом анализе обнаружили 1934 микроскопических углубления на поверхности кристалла, самые крупные из которых достигали 12,59 мкм в глубину и 212,36 мкм в диаметре. Эти дефекты покрывали более одного процента площади чипа, что значительно превышает допустимые в отрасли нормы.

Проблема оказалась связана с процессом обратного шлифования кремниевых пластин перед упаковкой. Недостаточный контроль качества при этой операции привел к появлению неровностей, которые ухудшают теплоотвод и структурную целостность чипа. В результате в проблемных зонах температура достигала 113°C, превышая максимально допустимые 110°C для GPU архитектуры RDNA, что вызывало thermal throttling - снижение производительности для предотвращения перегрева.

AMD заявила, что рассматривает этот случай как единичный инцидент и работает с партнерами для выяснения причин. Представители компании подчеркнули, что PowerColor пока не получала жалоб от пользователей, а тестовая версия видеокарты в редакции Igor's Lab не показала подобных проблем. Тем не менее, владельцам RX 9070 XT, столкнувшимся с перегревом, рекомендуется обратиться по программе гарантийного обслуживания (RMA) для замены устройства.

Этот случай ставит под вопрос эффективность систем автоматического оптического контроля TSMC, которые должны выявлять подобные дефекты на этапе производства. Эксперты отмечают, что подобные проблемы поверхности могут быть незаметны при стандартных проверках, но серьезно влияют на долговечность и производительность видеокарт. Пока AMD и PowerColor продолжают расследование, пользователям остается надеяться, что обнаруженные дефекты действительно являются исключением, а не системной проблемой.

Ситуация развивается, и производители обещают предоставить дополнительную информацию по мере поступления новых данных. Для тех, кто уже приобрел данную модель видеокарты, специалисты рекомендуют внимательно следить за температурными показателями и при первых признаках перегрева обращаться в сервисные центры.