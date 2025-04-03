Nintendo подтвердила поддержку 4K/60 FPS в режиме качества и 1080p/120 FPS в режиме производительности для Metroid Prime 4 Beyond на Switch 2

Во время последнего Nintendo Direct стало известно, что Metroid Prime 4 Beyond получит специальную версию для новой консоли Switch 2 с расширенными графическими возможностями. Игра будет предлагать два режима работы: в режиме качества она будет работать в 4K разрешении при 60 кадрах в секунду в док-режиме и 1080p/60 FPS в портативном режиме, оба варианта с поддержкой HDR. Для тех, кто предпочитает более высокую частоту кадров, предусмотрен режим производительности с показателями 1080p/120 FPS и 720p/120 FPS соответственно.

Особый интерес вызывает поддержка новых функций Joy-Con 2, которые должны значительно улучшить игровой процесс, хотя конкретные детали этого нововведения пока не раскрыты. К сожалению, точная дата выхода игры до сих пор не объявлена, известно лишь, что релиз запланирован на 2025 год. В последнем трейлере были показаны новые "психические способности" Самус, которые добавят в игру новые механики - управление механизмами, открытие дверей, изменение траектории лучей и многое другое.



Metroid Prime 4 Beyond выйдет одновременно для Nintendo Switch и Switch 2, но только владельцы новой консоли смогут оценить все графические улучшения.