Новые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 Blackwell теперь поддерживают режим 4:2:2 в Adobe Premiere Pro и Media Encoder для профессионального видеомонтажа

Компания NVIDIA объявила о добавлении поддержки цветового формата 4:2:2 для своих новых видеокарт GeForce RTX 50 серии Blackwell в программах Adobe Premiere Pro и Media Encoder. Это важное обновление для профессиональных видеоредакторов, позволяющее сохранять больше цветовой информации по сравнению с форматом 4:2:0, но при этом значительно уменьшая размер файлов по сравнению с 4:4:4.

Главные преимущества нового формата включают повышенную точность цветопередачи благодаря 10-битному кодированию, большую гибкость при цветокоррекции и улучшенное качество хромакея. Особенно полезным 4:2:2 окажется при работе с зеленым экраном — он обеспечивает более четкое отделение объекта от фона и лучше передает мелкие детали вроде волос. При этом файлы занимают меньше места, чем при использовании 4:4:4, что делает этот формат оптимальным выбором для профессионального монтажа.

Поддержка нового режима доступна для всех видеокарт RTX 50 серии Blackwell, включая как настольные, так и мобильные версии, а также новую линейку RTX PRO. NVIDIA также раскрыла спецификации аппаратного кодирования и декодирования видео для этих GPU. Карты поддерживают ускоренное декодирование форматов HEVC и H.265 10-бит 4:2:2 в Windows 11, что обеспечивает плавоспроизведение без задержек и снижает нагрузку на процессор.

Девятое поколение NVENC (видеоэнкодер NVIDIA) обеспечивает на 8% более эффективное кодирование видео по сравнению с предыдущими решениями. Все эти улучшения в совокупности значительно расширяют творческие возможности видеоредакторов и специалистов по постпродакшену, работающих с графическими решениями NVIDIA.