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ddr22
Видеокарты NVIDIA RTX 50 получили поддержку 4:2:2 в Adobe Premiere Pro
Новые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 Blackwell теперь поддерживают режим 4:2:2 в Adobe Premiere Pro и Media Encoder для профессионального видеомонтажа

Компания NVIDIA объявила о добавлении поддержки цветового формата 4:2:2 для своих новых видеокарт GeForce RTX 50 серии Blackwell в программах Adobe Premiere Pro и Media Encoder. Это важное обновление для профессиональных видеоредакторов, позволяющее сохранять больше цветовой информации по сравнению с форматом 4:2:0, но при этом значительно уменьшая размер файлов по сравнению с 4:4:4.
Главные преимущества нового формата включают повышенную точность цветопередачи благодаря 10-битному кодированию, большую гибкость при цветокоррекции и улучшенное качество хромакея. Особенно полезным 4:2:2 окажется при работе с зеленым экраном — он обеспечивает более четкое отделение объекта от фона и лучше передает мелкие детали вроде волос. При этом файлы занимают меньше места, чем при использовании 4:4:4, что делает этот формат оптимальным выбором для профессионального монтажа.  
Поддержка нового режима доступна для всех видеокарт RTX 50 серии Blackwell, включая как настольные, так и мобильные версии, а также новую линейку RTX PRO. NVIDIA также раскрыла спецификации аппаратного кодирования и декодирования видео для этих GPU. Карты поддерживают ускоренное декодирование форматов HEVC и H.265 10-бит 4:2:2 в Windows 11, что обеспечивает плавоспроизведение без задержек и снижает нагрузку на процессор.  
Девятое поколение NVENC (видеоэнкодер NVIDIA) обеспечивает на 8% более эффективное кодирование видео по сравнению с предыдущими решениями. Все эти улучшения в совокупности значительно расширяют творческие возможности видеоредакторов и специалистов по постпродакшену, работающих с графическими решениями NVIDIA.

#nvidia
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Ищем проблемы драйвера NVIDIA версии 572 или это очередные байки хейтеров
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Nvidia&Intel Hater
16:26
с шешуном ты общаешься.или сам шешун.ибо у тебя мозг уровня имбецила шеши.Тупой и еще тупее про вас фильм был.Хотя в этом фильме сильно завышен ваш интеллект
Ищем проблемы драйвера NVIDIA версии 572 или это очередные байки хейтеров
Alxndr
16:25
Ну и пошел на )(уй иплан общаться как обычно сам с собой - типа шешуном )))
Ищем проблемы драйвера NVIDIA версии 572 или это очередные байки хейтеров
Nvidia&Intel Hater
16:23
Да мне на тебя похеру.тупистень голубой.Ты же с диагнозом водянка головного мозга,что с тобой спорить.Причем тут карма,че несет.мне вообще пофигу.А эти боты они с тобой в палате с открытыми акками ??
Ищем проблемы драйвера NVIDIA версии 572 или это очередные байки хейтеров
Alxndr
16:22
Та мне похеру что тым пестиш умом убогий. Все в курсе про вашу пару - тройку имбецилов , йепанутых на плюсиках и дрочащих на карму с открытых у каждого 100500-та акков.LoL
Ищем проблемы драйвера NVIDIA версии 572 или это очередные байки хейтеров
Andrey Kovalchuk
16:20
Странно. А вроде всё правильно же делали. Взяли обрезок от 5080, вкорячили в него 3х-гиговые чипы памяти чисто для лохо-маркетинга (ведь практическая польза от них для чипа с такой производительностью...
Производительность мобильной RTX 5090 оказалась вдвое ниже десктопной версии
Nvidia&Intel Hater
16:19
ты снова подтверждаешь что ты имбецил на максималках.Самоотсосник Alxndr.Чего должно было дойти,если я всегда тебя чмырю и не ток я И да,готовь новый ник .как твой соратник -проткнутый вульвыч.вы же г...
Ищем проблемы драйвера NVIDIA версии 572 или это очередные байки хейтеров
Фельдшер
16:17
Украина со временем опять Россией станет. Уже не первый раз так в истории. Просто жалко что на 404 не думают о тех поколениях, что придут теперешним идиотам на смену. Это и их дети в том числе.
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16:17
>>мобильная RTX 3060 и так превосходит гораздо более новую и мощную RX 7800 XT Диагноз шизофреник -confirmed,сравнить мобильный огрызок 3060 с 7800xt может ток конченый уо дегрод.как Чумбал или Вульвы...
Ищем проблемы драйвера NVIDIA версии 572 или это очередные байки хейтеров
Alxndr
16:16
О, йепанько, до тебя таки дошло кто здесь хухейтера - отсосейтер -D Плюсик тебе меня кармодрочу - многоликому анусу за догадливость LoL/
Ищем проблемы драйвера NVIDIA версии 572 или это очередные байки хейтеров
Andrey Kovalchuk
16:01
Т.е. весь необходимый функционал для нормальной настройки системы под конкретного юзера физически присутствует, его просто целенаправленно прохеривают в обмен на никому не нужное унылое омно. Ч.Т.Д.
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