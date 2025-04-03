Вышло обновлённое Android-устройство N10 Pro с экраном E Ink

Компания Hanvon обновила свой гибридный планшет-ридер N10 Pro, сохранив основную концепцию, но внеся несколько важных улучшений. Новинка по-прежнему сочетает Android-систему с 10,3-дюймовым монохромным E Ink экраном плотностью 300 PPI, но получила более тонкую панель с улучшенной контрастностью и яркостью. Одно из самых заметных изменений — переработанная система хранения стилуса, который теперь крепится к боковой грани устройства, что снижает риск его потери.

В комплекте идёт усовершенствованный стилус с 8192 уровнями нажатия и несколькими кнопками, не требующий подзарядки. Внутренняя память увеличилась вдвое — до 128 ГБ, а корпус стал тоньше (всего 0,21 дюйма). Четыре встроенных микрофона расширяют возможности для голосовых заметок. Устройство работает на Android 14 и оснащено аккумулятором ёмкостью 6500 мАч.

Планшет уже поступил в продажу в Китае по рекомендованной цене около 430 долларов. Несмотря на улучшения, устройство сохранило ключевые ограничения E Ink-технологии — отсутствие цветопередачи и более медленный отклик по сравнению с обычными LCD-экранами. Однако для целевой аудитории — любителей чтения и тех, кто много работает с текстами — эти компромиссы оправданы преимуществами электронных чернил, такими как комфорт для глаз и долгое время автономной работы.