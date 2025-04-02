Разработчики выпустили HASTE Broken Worlds — скоростной раннер с разрушающимися мирами, процедурной генерацией и сюжетной линией для Windows, Linux и Mac

Студия Landfall наконец выпустила долгожданную игру HASTE Broken Worlds на платформах Windows, Linux и Mac. Проект, начавшийся как прототип еще в 2021 году, превратился в полноценный высокоскоростной раннер от третьего лица, действие которого разворачивается в рушащейся вселенной. Игрокам предстоит мчаться через разнообразные миры, оттачивая мастерство передвижения и используя предметы со способностями, чтобы успеть пройти уровень до его полного разрушения.

Игра предлагает десять осколков миров (Shards), каждый из которых содержит набор процедурно генерируемых уровней. Их нужно проходить без единой ошибки, чтобы открыть следующий осколок. На пути встречаются различные испытания и персонажи, которые помогут раскрыть тайну разрушения вселенной и найти способ спастись. Разработчики поблагодарили всех, кто играл в демо-версию и помогал с финальными доработками перед релизом.

Среди ключевых особенностей HASTE Broken Worlds — четыре уникальных способности, которые нужно освоить, система предметов и испытаний, позволяющая настраивать прохождение под свой стиль, а также четыре босса, скрытых в разных биомах. После завершения основной кампании открывается бесконечный режим. Отдельно стоит отметить проработанный сеттинг и запоминающихся персонажей, с которыми можно подружиться в ходе приключения.

Игра уже доступна в Steam для всех указанных платформ. Разработчики призвали игроков сообщать о багах и задавать вопросы либо на форуме Steam, либо через почту support@landfall.se. Также они пригласили всех желающих в официальный Discord-сервер HASTE, где можно обсудить игру и поделиться впечатлениями.