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ddr22
В сети появился скриншот из ремейка Assassin's Creed IV Black Flag
Новый скриншот из ремейка Assassin's Creed IV Black Flag с пометкой dev build появился в сети, демонстрируя улучшенную графику Гаваны

В сети появился новый возможный скриншот из разрабатываемого ремейка Assassin's Creed IV: Black Flag. Изображение было опубликовано известным инсайдером серии Assassin's Creed под ником @TheHiddenOneAC и содержит пометку "Dev_Build_0425_HavanaScene", что указывает на сцену в Гаване из тестовой сборки. Источник утверждает, что снимок прислал анонимный сотрудник Ubisoft, и предупредил подписчиков о возможном скором удалении материала.
На скриншоте заметны существенные улучшения графики по сравнению с оригинальной игрой 2013 года — более детализированные текстуры, продвинутое освещение и общее визуальное качество, соответствующее современным стандартам. Пользователи соцсетей быстро начали сравнивать изображение с оригиналом и единогласно отметили явный прогресс в графике. "Это точно не оригинальная Black Flag", — написал один из комментаторов.  
Ранее в январе 2025 года появилась информация, что ремейк получит не только обновленную графику на движке Anvil, но и новые игровые механизмы, вдохновленные последними играми серии, такими как Origins и Valhalla. Кроме того, PlayStation Store недавно кратковременно включил Black Flag в список анонсированных игр, что может свидетельствовать о скором официальном анонсе.  

Хотя Ubisoft официально не подтверждает разработку ремейка, инсайдеры говорят о проекте под кодовым названием "Obsidian" с середины 2023 года. Ожидается, что игра может выйти в конце 2025 года, особенно учитывая недавний анонс Assassin's Creed Shadows.  

Однако стоит учитывать, что утечка появилась 1 апреля, в День смеха. Хотя источник имеет хорошую репутацию, а скриншот выглядит убедительно, фанатам стоит сохранять осторожность. Пока Ubisoft не сделает официального заявления, эту информацию следует рассматривать как вероятную, но не подтвержденную.

#assassin&#x27;s creed iv black flag
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