Vivo X200 Ultra продемонстрировал превосходную стабилизацию видео на сверхширокоугольной камере в сравнении с iPhone 16 Pro Max

В сети появился новый официальный пример видео, снятого на предстоящий флагман Vivo X200 Ultra, в котором смартфон сравнивается с iPhone 16 Pro Max. Ранее топ-менеджер компании Хан Бо Сяо уже демонстрировал возможности X200 Ultra в условиях слабого освещения, сравнивая его с зеркальной камерой и iPhone. На этот раз акцент был сделан на видеосъемке, и, судя по всему, новинка от Vivo может превзойти Apple в одном ключевом аспекте.

В опубликованном ролике оба смартфона снимали видео на сверхширокоугольные камеры. Хотя такой ракурс не всегда используется в повседневной съемке, разница в стабилизации оказалась заметной. Кадры с X200 Ultra выглядят более плавными и устойчивыми по сравнению с записью iPhone 16 Pro Max. Как пояснил Хан Бо Сяо, это может быть связано с тем, что Vivo оснастила сверхширокоугольный модуль оптической стабилизацией (OIS), которой у конкурента в этом сегменте нет.



Если информация подтвердится, X200 Ultra станет первым смартфоном, у которого все тыльные камеры будут иметь OIS. Кроме того, все три модуля смогут снимать 10-битное видео в формате log с разрешением 4K и частотой до 120 кадров в секунду.

Ожидается, что Vivo представит X200 Ultra в следующем месяце, после анонса Oppo Find X8 Ultra. Пока компания не раскрыла точную дату выхода и финальные характеристики, но уже сейчас понятно, что новинка будет делать ставку на продвинутые камеры и видеовозможности.