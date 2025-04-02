Компания Minisforum представила игровой контроллер MGP01 с халл-эффектными джойстиками и RGB-подсветкой

Компания Minisforum, известная своими мини-ПК, расширила ассортимент продукции, представив свой первый беспроводной игровой контроллер MGP01. Устройство выполнено в стилистике Xbox с киберпанковскими акцентами и предлагает три варианта подключения: Bluetooth, 2.4 ГГц и проводное. Особенностью новинки стали халл-эффектные джойстики и триггеры, исключающие проблему дрифта, а также гироскоп и программируемые кнопки на задней панели.

Производитель оснастил контроллер емкой батареей на 1000 мАч, обеспечивающей до 22 часов автономной работы. Яркая RGB-подсветка охватывает основные элементы управления — джойстики, крестовину, кнопки ABXY и боковые вставки. В настоящее время MGP01 доступен исключительно в фирменном интернет-магазине Minisforum по специальной цене $39 вместо заявленной розничной стоимости $49.

Пока неизвестно, появится ли устройство в других магазинах.