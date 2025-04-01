Компания Hisense анонсировала средне-премиальную линейку телевизоров U7QG Mini LED с частотой обновления 165 Гц и поддержкой игровых технологий

Hisense расширила свой ассортимент телевизоров, представив новую серию U7QG с технологией Mini LED. Эта модель занимает промежуточное положение между флагманской линейкой U9 и более доступными вариантами. Телевизор получил 4K-разрешение, частоту обновления 165 Гц и фирменную технологию MiniLED Pro для улучшенной цветопередачи.

Особое внимание производитель уделил игровым возможностям — модель поддерживает Game Mode Ultra с частотой до 288 Гц, переменную частоту обновления (VRR), автоматический режим малой задержки (ALLM) и технологию AMD FreeSync Premium Pro. Для кинолюбителей предусмотрены режимы IMAX Enhanced, Dolby Vision и Filmmaker Mode.

Телевизоры серии U7 будут доступны в шести размерах — от 55 до 116 дюймов. В США продажи стартуют 15 апреля, а в Европе устройство появится месяцем позже. Хотя точные цены пока не объявлены, производитель обещает, что некоторые модели будут стоить меньше 1000 долларов. В комплекте пользователи получат аудиосистему на 60 Вт с поддержкой Dolby Atmos и сертификацией Devialet, а также современные интерфейсы подключения, включая четыре порта HDMI 2.1 и Wi-Fi 6E.