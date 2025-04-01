Появилась новая информация о фильме по Zelda — Nintendo объявила дату релиза и готовит трилогию

Nintendo официально объявила дату выхода полнометражного фильма по вселенной The Legend of Zelda. Как стало известно из публикации в новом приложении Nintendo Today, экранизация выйдет в мировой прокат 26 марта 2027 года. Хотя анонсный ролик длился всего 21 секунду и не раскрывал деталей, инсайдерские источники сообщают, что компания планирует целую трилогию.



Съёмки первой части пройдут в Новой Зеландии с ноября 2025 по апрель 2026 года, согласно данным Production List. Сюжет фильма будет сосредоточен вокруг Линка — молодого воина, защищающего Хайрул от тёмных сил Ганона. Зрителей ждут знакомые по играм элементы: монстры, опасные подземелья и головоломки. Режиссёром проекта стал Уэс Болл, известный по трилогии «Бегущий в лабиринте» и «Королевству планеты обезьян».

Производством занимаются легендарный создатель Zelda Сигэру Миямото и ветеран Marvel Ави Арад. Для Nintendo это уже третья крупная киноадаптация после «Детектива Пикачу» и рекордного «Супер Марио». Судя по масштабу подготовки и планам на трилогию, экранизация Zelda может стать самым амбициозным кинопроектом компании.

Учитывая успех предыдущих экранизаций Nintendo и участие опытной команды, у проекта есть все шансы повторить успех «Супер Марио». Остается надеяться, что создателям удастся передать дух культовой игры и угодить многомиллионной фанатской аудитории.

Точные детали сценария и актерский состав пока держатся в секрете. Однако уже известно, что съемочный процесс начнется через полтора года, так что в ближайшее время стоит ожидать новых анонсов.