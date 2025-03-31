Появилась новая информация о планах TSMC — компания запустила массовое производство 2-нм чипов на заводах в Синьчжу и Гаосюне с плановой выручкой $30,1 млрд за квартал

По данным источников, компания TSMC смогла начать полномасштабный выпуск продукции на квартал раньше запланированного срока благодаря высокому уровню выхода годных пластин на этапе пробного производства — более 60%. Ожидается, что два завода смогут производить до 50 тысяч пластин ежемесячно, с возможностью увеличения мощности до 80 тысяч.

Эксперты прогнозируют, что новый технологический процесс принесет TSMC значительную прибыль. По оценкам аналитиков, выручка компании в третьем и четвертом кварталах 2025 года может достичь $30,1 млрд за каждый квартал. Такой оптимизм связан с высоким спросом на 2-нм чипы, который, по некоторым данным, превышает текущий спрос на 3-нм решения. Основными заказчиками TSMC станут Apple и Qualcomm — компании уже готовят новые процессоры для своих будущих устройств.



Особый интерес вызывает ситуация с конкурентами TSMC. Пока тайваньский гигант демонстрирует впечатляющие результаты, Samsung отстает с показателем выхода годных чипов всего 30% на своем 2-нм процессе.



Ожидается, что первые коммерческие продукты на базе 2-нм технологии TSMC появятся уже в 2026 году. Apple планирует использовать новый процесс для чипа A20 в iPhone 18, а Qualcomm готовит как минимум два процессора, включая Snapdragon 8 Elite Gen 2. Успешный запуск массового производства 2-нм чипов укрепляет позиции TSMC как лидера полупроводниковой индустрии и дает компании значительное преимущество перед конкурентами в ближайшие годы.



Пока рано говорить о том, как повлияет новый технологический процесс на конечных потребителей, но очевидно, что переход на 2-нм нормы откроет новые возможности для создания более мощных и энергоэффективных устройств. Остается ждать первых тестов и обзоров продукции, выпущенной по этой технологии.