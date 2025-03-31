Появилась новая информация о планах Samsung — компания может полностью переименовать свой 2-нм процессор Exynos 2600 в рамках ребрендинга линейки чипов

В сети появились слухи о возможном ребрендинге процессоров Exynos от Samsung. Согласно неподтвержденным данным, компания рассматривает возможность отказа от привычного названия Exynos 2600 для своего первого 2-нм чипа, который должен появиться в смартфонах линейки Galaxy S26. Источником информации стал пользователь Twitter под ником @Vhsss_God, однако надежность этих сведений вызывает сомнения у экспертов.

В настоящее время Samsung работает над процессором Exynos 2500, который должен выйти во второй половине 2025 года. Его преемник, предположительно называемый Exynos 2600, будет изготовлен по новому 2-нм процессу с использованием технологии GAA (Gate-All-Around). По последним данным, в ходе пробного производства компания достигла 30% выхода годных чипов, а массовое производство прототипов должно начаться уже в мае.



Аналитики скептически относятся к информации о возможном ребрендинге. Samsung традиционно сталкивается с проблемами в производстве чипов, что вынуждает компанию продолжать использовать процессоры Qualcomm в своих флагманских устройствах. Например, в новых моделях Snapdragon 8 Elite Gen 2 Qualcomm полностью отказалась от услуг Samsung, разместив все заказы на производственных мощностях TSMC.



Если слухи окажутся правдой, это может означать серьезные изменения в стратегии Samsung. Компания давно пытается уменьшить зависимость от Qualcomm, но технические трудности пока не позволяют полностью отказаться от чипов конкурента. В то же время Samsung разрабатывает новый процессор под кодовым названием "Ulysses" на базе второго поколения 2-нм технологии, но будет ли он выпущен под новым брендом — пока неизвестно.



Большинство экспертов считают текущие слухи маловероятными, особенно учитывая, что массовое производство 2-нм чипов Samsung только начинается. Компании предстоит решить множество технических проблем, прежде чем говорить о каком-либо ребрендинге. Пока пользователям остается ждать официальных заявлений от Samsung или появления более надежных источников информации.