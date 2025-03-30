Новые изображения предполагаемых чехлов для Xperia 1 VII подтвердили слухи о переносе микрофона в конструкции смартфона.

В интернете появились новые рендеры защитных чехлов, предположительно предназначенных для будущего флагмана Sony Xperia 1 VII. Хотя на изображениях явно показана текущая модель Xperia 1 VI, это объяснимо — подобные утечки обычно происходят от производителей аксессуаров, которые получают чертежи заранее. Главное отличие, которое демонстрируют эти изображения — перенос микрофона с правой стороны корпуса (над основной камерой) на левую, ближе к разъему 3.5 мм.

Аналитики отмечают, что некоторые из "новых" изображений сильно напоминают прошлогодние утечки, связанные с Xperia 1 VI. Возможно, дизайнеры просто использовали старые CAD-файлы, изменив лишь название модели. Однако различия в конструкции самих чехлов позволяют предположить, что изменения в расположении микрофона действительно могут войти в финальный дизайн Xperia 1 VII.

Эксперты советуют относиться к этим утечкам с долей скептицизма — окончательный дизайн станет известен только после официального анонса Sony. Тем не менее, перенос микрофона может иметь практические преимущества: улучшение качества звукозаписи, снижение шумов при видеосъемке и более эффективное шумоподавление.

В случае с Sony Xperia 1 VII это уже не первые слухи о возможных изменениях в дизайне. Остается ждать официальных заявлений компании, которые, вероятно, появятся ближе к лету 2025 года.