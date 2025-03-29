Samsung официально представила новую линейку телевизоров с разрешением 8K, которая может заинтересовать не только киноманов, но и геймеров. Флагманская модель QN900F уже доступна для предзаказа в США в 65-дюймовой версии за 3300 долларов и 75-дюймовой за 4300 долларов. В апреле эти телевизоры появятся и на европейском рынке, а позже ожидается выход 85-дюймовой модификации.

Технические характеристики QN900F впечатляют. Телевизор предлагает разрешение 7680×4320 пикселей с частотой обновления 120 Гц, а при выводе 4K-контента этот показатель можно увеличить до 165 Гц. Хотя нативного 8K-контента пока мало, встроенный апскейлер должен обеспечивать достойное качество картинки даже с материалов более низкого разрешения. Для геймеров предусмотрена поддержка FreeSync Premium Pro, ALLM и VRR, что делает эту модель интересной альтернативой игровым мониторам.

В плане звука 65-дюймовая версия оснащена интегрированной аудиосистемой 4.2.2 мощностью 70 Вт с поддержкой Dolby Atmos. Дизайн телевизора выполнен в стиле минимализма с тонкими рамками, а функция Art Store позволяет превратить экран в цифровую картину. В отличие от топовых моделей конкурентов, Samsung использует не OLED, а Neo QLED-панели с mini-LED подсветкой.



Из недостатков можно отметить ограничения HDMI-портов, которые поддерживают 8K только на 60 Гц, что не позволит играть в 8K с высокой частотой кадров. Однако учитывая, что даже самые мощные игровые ПК с трудом справляются с современными играми в 8K, это не выглядит критичным. Дополнительные возможности включают USB-порты и Ethernet-разъем для проводного подключения к сети.





