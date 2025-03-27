Компания Verbatim готовится выпустить в Европе новый Power Bank под названием Charge 'n' Go емкостью 27000 mAh. Устройство внешне напоминает модель Anker Prime на 27650 mAh, но обладает более скромными характеристиками. Основное отличие - максимальная выходная мощность 140W через USB-C, хотя на странице продукта указано только 65W, что вызывает некоторые вопросы.

Power Bank оснащен двумя портами USB-C и одним USB-A, что позволяет заряжать три устройства одновременно. Порт USB-A поддерживает мощность до 18W, что значительно меньше, чем у конкурента от Anker. На корпусе имеется TFT-дисплей для отображения статуса зарядки, а в комплекте идет кабель USB-C - USB-C. Производитель утверждает, что этого достаточно для 6-8 полных зарядов смартфона.

Пока неизвестны такие важные параметры, как время полной зарядки самого Power Bank, его точные размеры и входная мощность. Цена устройства также пока не раскрывается, но учитывая более скромные характеристики по сравнению с аналогом Anker, можно ожидать более доступную стоимость. Ожидается, что новинка поступит в продажу в Европе в ближайшее время.





Таким образом, Verbatim предлагает альтернативу премиальным Power Bank, которая может подойти тем, кому не нужны максимальные мощности, но важна возможность заряжать несколько устройств одновременно. Однако перед покупкой стоит дождаться более подробных технических характеристик и отзывов первых пользователей.