Запуск Half-Life 2 RTX показал новые возможности Sampler Feedback и трансформацию графики с использованием технологий NVIDIA

Недавно вышедшая демонстрация Half-Life 2 RTX стала не только отличным примером возможностей NVIDIA RTX Remix, но и наглядным отображением технологии Sampler Feedback, входящей в DirectX 12 Ultimate. Эта технология обещает значительное снижение использования видеопамяти (VRAM) в играх, что может оказать огромное влияние на производительность, особенно для графических процессоров с ограниченным объемом VRAM.

В видео, опубликованном на YouTube каналом Compusemble, продемонстрировано, как работает стриминг Sampler Feedback в рамках демо-версии. Хотя уменьшение использования видеопамяти не приводит к заметному увеличению производительности, сама технология впечатляет и может существенно улучшить качество изображений и оптимизировать работу игр.



Демонстрация Half-Life 2 RTX показывает, что команда Orbifold проделала колоссальную работу, сравнивая старые активы с их новыми версиями, которые отличаются исключительной детализацией, даже при близком зумировании. В игре внедрены передовые технологии трассировки лучей, такие как RTXDI и Neural Radiance Cache, что делает миры более реалистичными за счет отражения света и косвенной подсветки. Элементы освещения теперь наполняют пространство, создавая эффект живой среды и погружая игроков в атмосферу игры.





