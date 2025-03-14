В Knights of Frontier Valley игрокам предложат жесткие испытания в живом мире под руководством легенды настольных игр Роберта Кунца.

MicroProse объявила о партнерстве с Adamant Studios для создания Knights of Frontier Valley — хардкорной RPG в стиле roguelike, вдохновленной классическими фэнтези-приключениями. Эта игра обещает игрокам глубокий, опасный и насыщенный мир, который меняется вместе с действиями игроков. К проекту присоединился Роб Кунц, легенда настольных игр и сооснователь Dungeons & Dragons, что добавляет особую ценность и опыт в разработку.

Роб Кунц, внесенный в историю благодаря своим вкладом в фэнтези-гейминг, пообещал, что Knights of Frontier Valley захватит дух первых дней D&D. Он отметил, что игра предлагает игрокам ощущение важности их выбора, поскольку каждый шаг влияет на мир.

Игра будет предлагать процедурно генерируемый мир с уникальными персонажами, фракциями, подземельями и множеством тайн. Бои будут проходить в пошаговом режиме без сетки, где важна тактика и позиционирование, но также будет возможность автоматического разрешения для более быстрого игрового процесса. У игроков будет глубокая система выживания, включающая голод, жажду, травмы и погодные условия — каждая из которых добавит сложности.

Геймеры смогут настраивать своих персонажей, выбирая классы и навыки, в то время как NPC будут действовать в живом мире, эволюционируя под воздействием действий игроков. Уникальный художественный стиль игры был создан вручную, без помощи генеративного ИИ.



Для MicroProse это историческая коллаборация, позволяющая объединить традиции настольных ролевых игр с новыми технологиями indie-разработки.