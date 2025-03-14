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ddr22
В Dune: Awakening игроки смогут исследовать изменяющиеся просторы Арракиса
Dune: Awakening вдохновляет на исследование изменяющегося мира Арракиса с его смерчами и ресурсами.

Игра Dune: Awakening, выходящая 20 мая, представляет собой многопользовательский survival-симулятор в открытом мире, действие которого происходит на Арракисе.

Арракис, хотя и выглядит как тривиальная пустыня, на деле оказывается гораздо более многообразным. Внедрение персонального сканера позволяет игрокам исследовать близлежащие ресурсы, а использование модулей на транспортных средствах помогает эффективно собирать информацию о местности.

Одним из самых значительных аспектов игры является изменяющаяся карта, находящаяся под влиянием смерчей и ураганов, которые регулярно проносятся по поверхности Арракиса. Эти явления не только представляют опасность для игроков, но и меняют сам ландшафт, открывая новые районы и ресурсы, в то время как старые участки погружаются в песок. После каждого шторма пользователи смогут исследовать новые земли и составлять карты, которые могут быть проданы другим игрокам на бирже.

В будущем также будет опубликовано видео, посвященное боевым механикам Dune: Awakening, что еще больше расширит возможности игры. В преддверии выхода, игроки могут уже сейчас скачать Character Creator & Benchmark Mode на Steam, чтобы подготовить своих персонажей и получить уникальный скин Frameblade Knife.


#dune: awakening
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