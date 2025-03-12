Samsung Galaxy F16 5G представляет собой новый смартфон среднего класса с мощным процессором

Компания Samsung представила свой новый смартфон среднего класса Galaxy F16 5G, который работает на процессоре MediaTek Dimensity 6300. Это устройство выделяется 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 2340 x 1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. По сравнению с предшественником Galaxy F15 5G, новое устройство получило улучшения в области процессора, дисплея и камеры.

Смартфон предлагается в трех цветах: Viberating Blue, Glam Green и Bling Black. Он укомплектован 50 МП основной камерой с диафрагмой f/1.8, 5 МП ультрашироким модулем и 2 МП макро-датчиком, а также фронтальной камерой на 13 МП для селфи и видеозвонков. Для хранения данных предусмотрено до 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 1,5 ТБ с помощью карты microSD. Устройство работает под управлением Android 14 с оболочкой One UI 6.0.

Samsung также обещает пользователям Galaxy F16 5G шесть крупных обновлений операционной системы и шесть лет обновлений безопасности. Что касается батареи, то ее емкость составляет 5000 мАч, и поддерживает проводную зарядку мощностью 25 Вт, что ниже показателя предшественника. Несмотря на все новшества, смартфон не имеет защиты от воды и пыли.





Цена Galaxy F16 5G начинается от 11,499 рупий (примерно 132 доллара США) за базовую модель с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Смартфон можно будет приобрести через официальный сайт Samsung и на платформе Flipkart, начиная с 13 марта.