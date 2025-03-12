Игроки, жаждущие приключений с Индианой Джонсом, смогут оформить предварительный заказ на игру начиная с 25 марта.

В последние годы платформенные игры становятся все более редкими, что выгодно поклонникам PlayStation. Известный инсайдер billbil-kun поделился информацией о дате выхода игры Indiana Jones and the Great Circle на PS5, которая ожидается 17 апреля. Игроки, жаждущие приключений с Индианой Джонсом, смогут оформить предварительный заказ на игру начиная с 25 марта.

Это новая игра от Xbox, которая в этом весеннем сезоне появится на консолях Sony. После получения ESRB-рейтинга для версии на PS5, пользователи начали ждать дополнительных новостей о проекте. Согласно информации billbil-kun, предзаказы станут доступны в конце марта, и игроки смогут выбрать между стандартным изданием за 69,99 доллара и премиум-изданием за 99,99 доллара. По всей видимости, обе версии будут доступны в физических дисках в магазинах.

На Xbox уже вышла Коллекционная версия с SteelBook и физическими бонусами, но аналогичной версии для PS5 пока не предвидится.