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ddr22
Apple готовит к выпуску складной iPad Pro Fold с 18,8-дюймовым экраном
iPad Pro Fold, который может выйти в 2028 году.

Apple планирует выпустить свой первый складной планшет, который, скорее всего, будет называться iPad Pro Fold и получит гигантский дисплей размером 18,8 дюйма. Данная новинка добавится к растущему списку складных устройств компании, которая ранее представила серию iPhone. Утечки показывают, что iPad Pro Fold разрабатывается с высоким уровнем премиальности.
Интересно, что, несмотря на значительное количество слухов о готовящихся складных устройствах Apple, сама идея большого планшета вызывает вопросы о его практическом применении. В частности, непонятно, кто именно будет нуждаться в таком большом экране. Возможно, iPad Pro Fold будет оснащён технологией 3D распознавания лиц под экраном, что сделает его одним из первых устройств Apple с такой функциональностью.

Хотя ожидается, что складной iPhone будет представлен в 2026 году, iPad Pro Fold остается на стадии разработки и, согласно утечкам, его релиз не состоится ранее 2028 года. В планшете будет использоваться передовая технология Capsule OLED Encapsulation, что обещает высокое качество изображения и питания.

#apple
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