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ddr22
Анонсирован Realme P3 Ultra - производительный среднебюджетник с мощным чипсетом
Realme анонсирует P3 Ultra - новый смартфон для геймеров с мощной начинкой, большим экраном и быстрой зарядкой: подробности перед запуском 19 марта.

Компания Realme готовится к запуску нового среднебюджетного смартфона P3 Ultra, который официально представят 19 марта в Индии. Уже сейчас производитель поделился ключевыми характеристиками устройства. P3 Ultra будет работать на процессоре Dimensity 8350 Ultra, способном набирать более 1450 000 баллов в тестах AnTuTu. Таким образом, по производительности этот телефон сопоставим с устройствами на базе Snapdragon 7+ Gen 3, как, например, OnePlus Nord 4.Кроме того, Realme утверждает, что P3 Ultra оборудован самой крупной системой охлаждения в данном сегменте, имеющей размер 6050 мм², что должно обеспечить стабильную работу чипа MediaTek даже при высоких нагрузках. На фоне конкурентов компания заявляет, что P3 Ultra предложит наиболее стабильный игровой процесс на уровне 90 FPS в игре Battlegrounds Mobile.

Что касается экрана, он будет иметь скорость отклика 2500 Гц, что обеспечит пользователям отличную отзывчивость при игре. В качестве источника питания будет использоваться аккумулятор емкостью 6000 мАч, который должен обеспечить долговременную работу устройства без подзарядки. Он также поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт и функцию обхода заряда.

Среди других подтвержденных характеристик: оперативная память LPDDR5X и встроенное хранилище формата UFS 3.1, а также функция GT Boost. Цены на P3 Ultra пока не раскрыты.

#realme p3 ultra
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