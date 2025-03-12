Компания Tissot анонсировала новую модель часов PRC 100 Solar, которая работает на основе нового солнечного механизма Lightmaster Solar Quartz.

Компания Tissot анонсировала новую модель часов PRC 100 Solar, которая работает на основе нового солнечного механизма Lightmaster Solar Quartz. Эти часы имеют корпус из нержавеющей стали диаметром 39 мм с двенадцатигранным безелем и представлены в трёх цветовых вариантах: серебристом, синем и полностью черном с соответствующим черным циферблатом. Часы способны работать до 14 месяцев на одном заряде, что делает их удобными для повседневного использования. В модельном ряде PRC 100, акроним которого обозначает «точный, надежный и классический», предусмотрены три различных варианта оформления, включая черный циферблат с черным браслетом. Главной особенностью часов является механизм Lightmaster Solar Quartz, который эффективно поглощает как естественный, так и искусственный свет благодаря солнечным ячейкам сотовой структуры, интегрированным под сапфировым стеклом. По заявлениям Tissot, десяти минут солнечного света достаточно для подзарядки на 24 часа.

В дизайне PRC 100 Solar соблюден минимализм и лаконичность. Корпус толщиной 9,22 мм и весом всего 62 грамма делает его одним из легчайших на рынке, что является значительным преимуществом по сравнению с аналогичными моделями. Циферблат украшен отметками и стрелками с покрытием Super-LumiNova, что обеспечивает хорошую читаемость даже в условиях низкой освещенности. Часы защищены сапфировым стеклом, которое предотвращает появление царапин и повреждений.



Модель также обладает водонепроницаемостью до 100 метров, что позволяет использовать её в обычных водных условиях. Tissot предлагает два варианта креплений: стальной браслет и кожаный ремешок. Новинка уже доступна для покупки на официальном сайте Tissot и у авторизованных ритейлеров по цене 495 долларов. Кроме того, Tissot планирует выпустить более компактные варианты диаметром 34 мм с двухцветным и полностью золотым PVD позже в этом году.