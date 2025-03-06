Однако, это число не указывает на количество фактических покупателей, так как игра доступна на Game Pass.

GSC Game World объявили, что игра STALKER 2: Heart of Chornobyl привлекла более шести миллионов игроков. Однако, следует учесть, что игра была доступна на Game Pass, что может означать, что не все шесть миллионов игроков ее приобрели, а некоторые просто играли в нее благодаря подписке. Несмотря на это, студия GSC Game World выразила благодарность сообществу за такую активность.

Стоит отметить, что хотя пока нет информации о версии игры для PlayStation 5, предполагается, что она все же появится, расширив доступность игры для новой аудитории.Разработчикам предстоит продолжить работу над игрой после ее релиза, включая добавление аппаратной трассировки лучей, создание официальных моддинговых инструментов с кроссплатформенной интеграцией, а также разработку многопользовательского режима, о котором пока еще мало известно. Кроме того, в комплекте с Ultimate Edition входят два предстоящих дополнения, которые можно будет приобрести вместе с Season Pass.