Эти модели могут стать "частью программы на будущее", позволяя пользователям получать флагманские устройства без необходимости платить большие суммы денег.

Компания Apple планирует выпустить iPhone 17e в 2026 году, примерно в то же время, что и iPhone 16e. Несмотря на то, что iPhone 16e был анонсирован как более доступная модель, снятие с производства iPhone SE 3 и появление iPhone 16e вызвали вопросы о том, что Apple считает "недорогим".

Однако по данным исследовательской фирмы Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), iPhone 17e может быть представлен уже в 2026 году. Эта модель, скорее всего, будет стоить столько же, но Apple должна пересмотреть набор функций преемника iPhone 16e. Как и в случае с моделями Google, имеющими букву "a" в названии, Apple, кажется, следует похожему пути, предлагая флагманские устройства без необходимости платить большие суммы денег.

По оценкам, в 2025 году будет выпущено около 22 миллионов iPhone 16e, что принесет Apple доход в размере не менее 13 миллиардов долларов.