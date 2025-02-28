Серия ИС AI-NR и AI-SR, включающая модели AINR1000 и AINR2000 для шумоподавления и модели AISR1000 и AISR2000 для улучшенного суперразрешения, обеспечивает экономичность, высокую эффективность и гибкость в реализации.

Компания VeriSilicon представила новые интегральные схемы (ИС) AI-NR и AI-SR для обработки изображений, которые обеспечивают шумоподавление и улучшенное суперразрешение. Эти ИС имеют высокую эффективность и энергоэффективность и могут быть использованы в различных областях, таких как автомобильная промышленность, видеонаблюдение, облачные игры и бытовая электроника.

ИС AI-NR и AI-SR используют запатентованные алгоритмы обработки изображений AI для достижения расширенных возможностей обработки. ИС AI-NR (AINR1000 и AINR2000) эффективно подавляют шумы и сохраняют детали и цветопередачу, обеспечивая четкое изображение даже в условиях низкой освещенности или сложного освещения.

ИС AI-SR (AISR1000 и AISR2000) обеспечивают сверхразрешение, позволяя повысить разрешение до 4K с различных входных источников, в том числе видео в реальном времени и облачные игры. Эти ИС используют инновационные операторские слои, которые улучшают мелкие детали и резкие края, обеспечивая высокое качество изображения высокого разрешения.

ИС AI-NR и AI-SR легко интегрируются с другими ИС для обработки изображений, такими как ИС обработки сигналов изображения, ИС обработки видео и ИС обработки отображения, что повышает общую производительность системы. Они также могут быть интегрированы в пиксельные конвейеры сторонних производителей, обеспечивая гибкость в различных сценариях использования.