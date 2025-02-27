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ddr22
AMD представила серию процессоров Ryzen 5005G на архитектуре Zen 3 для сокета AM4
В этой серии представлено шесть процессоров с 8 ядрами и 16 потоками, включая варианты G и GE для разных бюджетных сегментов.

AMD представила новую линейку процессоров AM4, включающую несколько APU Ryzen 5005G на базе архитектуры Zen 3. Серия Ryzen 5005G состоит из шести процессоров с 8 ядрами и 16 потоками, которые входят в подсерии Ryzen 3, 5 и 7. Компания AMD продолжает развивать платформу AM4 и предлагает новые процессоры для нее, несмотря на ее возраст. 

AMD выпустила несколько процессоров Ryzen 5005G, дополнив таблицу серии Ryzen 5000, общее количество процессоров в которой теперь составляет 25. В серии Ryzen 5005G представлены модели G и GE, предназначенные для разных бюджетных сегментов. Варианты GE потребляют всего 35 Вт, а варианты G имеют стандартное TDP 65 Вт. Характеристики процессоров вариантов G и GE, такие как ядра/потоки и iGPU, практически идентичны, за исключением базовой частоты, которая ниже у моделей GE.

Технически Ryzen 7 5705G является аналогом Ryzen 7 5700G, с единственным отличием в наличии стокового радиатора. AMD также представила другие модели Ryzen 5005G, такие как Ryzen 5605G и Ryzen 3 5305G, которые аналогичны Ryzen 5600G и Ryzen 3 5300G соответственно.

#apu ryzen 5005g
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