Игра расскажет историю молодого ученого Даниила Данковского, который ищет бессмертие и сталкивается с таинственной чумой в небольшом городке.

Pathologic 3: Quarantine - бесплатный пролог к игре Pathologic 3, который будет выпущен через несколько недель, сообщили разработчики Ice-Pick Lodge и издатель Hype Train Digital. Пролог расскажет историю молодого ученого Даниила Данковского, его поисках бессмертия и загадочной чумной эпидемии в небольшом городке. Игрокам будет предложено узнать, как началась эта история и почему ученый покинул свою славную лабораторию. Они будут проводить обследование пациентов, раскрывать тайны и совершать первые шаги к победе над смертью.

Одной из особенностей игры будет необычный поворот в повествовании: история будет рассказана через нескольких недостоверных рассказчиков, включая Данковского и его преследователей. Более того, рассказ будет относительно нехронологичным, не следуя привычному порядку событий.



В роли врача, Данковский будет бороться с чумой, проводя осмотры и диагностику пациентов, а также изучая их быт, чтобы раскрыть возможные скрытые правды. Он сможет также издавать директивы, основанные на новых открытиях, чтобы спасти больше жизней. Ученый обладает острым умом, и все, что он видит, может стать частью его карты мира, побуждая игроков в игре Pathologic 3: Quarantine обратить внимание на детали и подробности своего окружения.