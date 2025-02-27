Ранее эти часы уже были доступны, но по более высокой цене.

Компания Casio выпустила три новые модели часов серии AE1600H - AE1600H-1AV, AE1600H-5AV и AE1600H-8BV, которые теперь доступны для покупки в США. Ранее эти часы были доступны только для импорта по более высокой цене.

Эти часы обладают рядом функций и характеристик. Во-первых, они имеют водонепроницаемость на глубине до 100 метров, что делает их идеальными для активных людей и спортсменов. Кроме того, эти часы обладают двойным временем - они могут показывать время в двух разных часовых поясах одновременно.

Однако наиболее значимым преимуществом этих часов является их долговечность. Благодаря особой технологии, использованной в Casio, эти часы имеют срок службы батареи до 10 лет. Это делает их удобными и экономичными в использовании.



Casio продает эти новые модели часов через свой онлайн-магазин в США, и они уже вызвали интерес у многих покупателей. Благодаря своей надежности и функциональности, часы AE1600H-1AV, AE1600H-5AV и AE1600H-8BV станут прекрасным выбором для тех, кто ищет качественные и долговечные часы.