Глава Xbox Games Studios от Microsoft объявил, что перезагрузка серии игр Fable, разрабатываемая Playground Games, будет выпущена только в 2026 году. Это задержка выхода игры, так как она была изначально запланирована на 2025 год. Однако, на данный момент нет информации о том, будет ли новая игра Fable доступна на других консолях, кроме Xbox.

Fable - это популярная серия ролевых игр, которая представляет собой фэнтезийный мир с элементами приключений и магии.