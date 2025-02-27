Xbox объявила о задержке выхода Fable до 2026 года
Глава Xbox Games Studios от Microsoft объявил, что перезагрузка серии игр Fable, разрабатываемая Playground Games, будет выпущена только в 2026 году. Это задержка выхода игры, так как она была изначально запланирована на 2025 год. Однако, на данный момент нет информации о том, будет ли новая игра Fable доступна на других консолях, кроме Xbox.
Fable - это популярная серия ролевых игр, которая представляет собой фэнтезийный мир с элементами приключений и магии.
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