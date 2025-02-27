Компания Razer представила свое новое 18-дюймовое устройство под названием Razer Blade 18, которое является заменой настольного компьютера.



На мероприятии CES 2025 Razer представила Razer Blade 18. Он оснащен процессором Intel Core Ultra 9 275HX, который является одним из самых мощных процессоров Arrow Lake-HX, предлагаемых Intel. В паре с ним можно выбрать видеокарту Nvidia GeForce RTX 5090 Blackwell с 24 ГБ видеопамяти или другие варианты, такие как GeForce RTX 5080 с 16 ГБ или RTX 5070 Ti с 12 ГБ видеопамяти.



Одна из ключевых особенностей Razer Blade 18 - двухрежимный дисплей, который предлагает разрешение 4K при частоте обновления 120 Гц или 1080p при частоте обновления 440 Гц. Это позволяет пользователю выбирать между более высоким качеством изображения или более плавной и быстрой отрисовкой. Кроме того, устройство оснащено портом Thunderbolt 5.0, что позволяет подключать различные периферийные устройства или совместимые мониторы.



Однако, важно отметить, что Razer Blade 18 имеет габариты и вес значительно больше, чем его предшественник Razer Blade 16. В связи с высокой энергоемкостью компонентов, Razer Blade 18 имеет увеличенные размеры и вес.